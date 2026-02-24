Ричмонд
«Ограничивает»: Боня объяснила, почему ее 13-летняя дочь Анджелина не ходит в школу

Телеведущая и блогер Виктория Боня часто берет свою 13-летнюю дочь Анджелину в поездки по всему миру. При этом сама девочка иногда испытывает трудности с учебой из-за этого. Подробностями ее обучения звезда поделилась в реалити-шоу Luxury Lifestyle на YouTube.

Подросток выразила недовольство тем, что часто из-за разницы часовых поясов ей приходится сидеть за уроками до глубокой ночи. Так произошло и во время их поездки в Гонконг. Несмотря на это, Боня уверена, что домашнее обучение — лучшее решение для ее ребенка.

— Мы Канье Уэста слушаем. Он говорил, что если вы можете, делайте все, чтобы ваш ребенок не учился в системе. Потому что это очень сильно убивает мышление ребенка, ограничивает его. В институт она пойдет в обычный, но люди думают, что она не учится вообще сейчас, — добавил она.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, в свою очередь, обратилась в экспертный совет по вопросам законодательства о рекламе ФАС России из-за ролика с участием 13-летней дочери телеведущей Виктории Бони для одного из российских брендов одежды.

Дочь Виктории Бони — 13-летняя Анджелина — все чаще становится особенно обсуждаемой персоной в Сети. Подросток обзавелся целой толпой интернет-поклонников благодаря личному блогу своей звездной матери.