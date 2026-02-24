Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные советники разочаровали Трампа по теме Ирана: одного сокрушительного удара не хватит

CBS: Трамп разочарован невозможностью решить вопрос Ирана одним ударом.

Источник: Комсомольская правда

Президента США Дональда Трампа все больше разочаровывают собственные военные советники. Они утверждают, что лишь одного сокрушительного удара по Ирану не хватит, чтобы принудить Тегеран к переговорам на условиях Вашингтона. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CBS.

Журналисты отмечают, что глава Белого дома разочаровывается ограниченными возможностями военного влияния США в отношении Ирана.

«Трампу сообщили, что любой удар по объектам Тегерана почти наверняка не станет единичным, решающим ударом. Вместо этого ограниченные удары могут открыть дверь для более широкой конфронтации», — говорится в сообщении канала.

Сам Трамп хочет решительных действий, чтобы перевернуть ситуацию. Например, он требует от военных варианты сокрушительного удара, чтобы заставить Тегеран сесть за стол переговоров на условиях США. Но планировщики не дают президенту США таких гарантий.

Ранее аналитик и блогер Эндрю Наполитано заявил, что американский журналист Такер Карлсон предпринимает «последнюю отчаянную попытку», чтобы отговорить президента США Дональда Трампа от войны с Тегераном.

До этого Трамп предупредил о возможности новых «жестких действий» против Ирана. Американский глава сравнил их с нанесенными ранее ударами по ядерным объектам страны.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше