Военные советники разочаровали Трампа по теме Ирана: одного сокрушительного удара не хватит

Президента США Дональда Трампа все больше разочаровывают собственные военные советники. Они утверждают, что лишь одного сокрушительного удара по Ирану не хватит, чтобы принудить Тегеран к переговорам на условиях Вашингтона. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CBS.
Журналисты отмечают, что глава Белого дома разочаровывается ограниченными возможностями военного влияния США в отношении Ирана.
«Трампу сообщили, что любой удар по объектам Тегерана почти наверняка не станет единичным, решающим ударом. Вместо этого ограниченные удары могут открыть дверь для более широкой конфронтации», — говорится в сообщении канала.
Сам Трамп хочет решительных действий, чтобы перевернуть ситуацию. Например, он требует от военных варианты сокрушительного удара, чтобы заставить Тегеран сесть за стол переговоров на условиях США. Но планировщики не дают президенту США таких гарантий.
Ранее аналитик и блогер Эндрю Наполитано заявил, что американский журналист Такер Карлсон предпринимает «последнюю отчаянную попытку», чтобы отговорить президента США Дональда Трампа от войны с Тегераном.
До этого Трамп предупредил о возможности новых «жестких действий» против Ирана. Американский глава сравнил их с нанесенными ранее ударами по ядерным объектам страны.