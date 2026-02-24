Военные советники разочаровали Трампа по теме Ирана: одного сокрушительного удара не хватит

Президента США Дональда Трампа все больше разочаровывают собственные военные советники. Они утверждают, что лишь одного сокрушительного удара по Ирану не хватит, чтобы принудить Тегеран к переговорам на условиях Вашингтона. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CBS.