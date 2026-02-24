Выживаем, как можем: В Кишиневе опять отключают электричество — публикуем адреса

В трёх столичных секторах сегодня не будет электричества.
О запланированных работах сообщает поставщик.
Ботаника:
Бул. Дечебал, 16, 59, 59/1, 59/3, 61, 63, 999, 9999, Н. Титулеску, 2, 4 — с 08:50 до 16:00.
Чеканы:
Ул. Узинелор, 186/5, 188, 198, 198/3, 204/1, 206−208, 210/1, 210/2, 210/3, 210/8, 214, 255 — с 09:00 до 16:30.
Рышкановка:
Московский пр-т, 20, 20A, 20/5, 22, 22/3, 23/1, 24, 26, 26a, 26/2, 28, 28/1, 9002, Студенческая, 999, 9999 — с 09:20 до 16:00.
Ул. Б. Воевод, 7 — с 13:30 до 16:30.
Ул. А. С. Рэдэуцану, 1, Н. Димо, 9999, Г. Пынтя, 140/2, 142, Студенцилор, 11, 11/1, 11/2, 11/3 — с 09:20 до 16:00.
