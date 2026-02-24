В Хабаровском крае побили национальный рекорд по самой высокой стопке блинов

«Самая высокая стопка блинов в России теперь официально находится в нашем поселке. Ее высота составила 3 метра 91 сантиметр», — написал в своем Telegram-канале глава Солнечного округа Сергей Семенов.
Глава выразил благодарность компании, поддержавшей идею побить рекорд, и всем жителям населенного пункта — люди принесли свои блины и помогали их приготовить. Так все вместе они смогли войти в историю и в Книгу рекордов России.
Останавливаться на этом достижении в Солнечном не намерены и начали опрос граждан, какие еще рекорды им по плечу.