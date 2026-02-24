Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае побили национальный рекорд по самой высокой стопке блинов

В Солнечном округе Хабаровского края установили новый национальный рекорд на Масленицу. Здесь сложили самую высокую стопку блинов.

Источник: РИА "Новости"

«Самая высокая стопка блинов в России теперь официально находится в нашем поселке. Ее высота составила 3 метра 91 сантиметр», — написал в своем Telegram-канале глава Солнечного округа Сергей Семенов.

Глава выразил благодарность компании, поддержавшей идею побить рекорд, и всем жителям населенного пункта — люди принесли свои блины и помогали их приготовить. Так все вместе они смогли войти в историю и в Книгу рекордов России.

Останавливаться на этом достижении в Солнечном не намерены и начали опрос граждан, какие еще рекорды им по плечу.