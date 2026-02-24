Израильская разведка оценила потенциал США для ударов по Ирану

«Израильская разведка пришла к выводу, что даже с учетом скорого прибытия авианосца USS Gerald R Ford в конце этой недели, у США есть военный потенциал для нанесения интенсивных воздушных ударов лишь в течение 4−5 дней или неделя в случае ударов меньшей интенсивности», — пишет издание со ссылкой на неназванного представителя израильской разведки.
Ранее New York Times со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями, сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по Ирану, если переговоры или первоначальный ограниченный удар не принесут необходимых результатов.
Двадцатого февраля президент США, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность. При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил ранее, что Иран будет рассматривать даже «ограниченный удар» со стороны США как акт агрессии.