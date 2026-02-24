Израильская разведка оценила потенциал США для ударов по Ирану

«Израильская разведка пришла к выводу, что даже с учетом скорого прибытия авианосца USS Gerald R Ford в конце этой недели, у США есть военный потенциал для нанесения интенсивных воздушных ударов лишь в течение 4−5 дней или неделя в случае ударов меньшей интенсивности», — пишет издание со ссылкой на неназванного представителя израильской разведки.