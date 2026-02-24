Ричмонд
Южные регионы Казахстана могут столкнуться с дефицитом воды в 2026 году

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на заседании правительства 24 февраля 2026 года заявил о рисках прохождения вегетационного периода в южных регионах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По его словам, с прошлого года министерством проводится адаптация гидрологической модели Talsim-NG, обеспечивающей формирование прогнозов на срок до шести месяцев.

«Согласно расчетам модели, в бассейнах рек Сырдарья и Талас ожидается водность ниже многолетней нормы. Сток в пределах нормы прогнозируется лишь на отдельных участках притоков Сырдарьи и в бассейне реки Шу. В бассейне реки Или ожидается сток в пределах нормы, при этом на отдельных участках притоков водность прогнозируется выше нормы. Условия водности формируются под влиянием последствий засушливого 2025 года. Основные влагозапасы сформированы в среднегорной зоне, тогда как в высокогорье их объем ниже многолетней нормы», — сказал Нуржан Нуржигитов.

Министр отметил, что при повышенном температурном фоне и преобладании жидких осадков в начале весны ожидается повышенный приток воды, однако летом сток прогнозируется ниже нормы, и таким образом, вегетационный период 2026 года в южных регионах может пройти с рисками, особенно в Арало-Сырдарьинском и Шу-Таласском бассейнах.

23 февраля 2026 года стало известно, что в Казахстане обнаружены сотни новых источников воды.