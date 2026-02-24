Южные регионы Казахстана могут столкнуться с дефицитом воды в 2026 году

«Согласно расчетам модели, в бассейнах рек Сырдарья и Талас ожидается водность ниже многолетней нормы. Сток в пределах нормы прогнозируется лишь на отдельных участках притоков Сырдарьи и в бассейне реки Шу. В бассейне реки Или ожидается сток в пределах нормы, при этом на отдельных участках притоков водность прогнозируется выше нормы. Условия водности формируются под влиянием последствий засушливого 2025 года. Основные влагозапасы сформированы в среднегорной зоне, тогда как в высокогорье их объем ниже многолетней нормы», — сказал Нуржан Нуржигитов.