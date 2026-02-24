Экс-губернатор Самарской области забросил свою страницу в соцсети

Дмитрий Азаров подал в отставку с поста главы Самарской области 31 мая 2024 года. К этому привели управленческий кризис и коррупция в регионе. После своего переизбрания на пост губернатора он за восемь месяцев так и не смог сформировать новый состав правительства региона. За этот период более десятка высокопоставленных чиновников Самарской области ушли в отставку, часть из них были арестованы по подозрению в коррупционных преступлениях. Врио губернатора был назначен Вячеслав Федорищев, позже избранный главой региона. В СМИ сообщалось, что Дмитрий Азаров трудится в ГК «Ростех», однако на официальном сайте «Единой России» больше года указано, что он является временно неработающим.