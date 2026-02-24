В Башкирии 4 марта завоют сирены

По данным госкомитета РБ по ЧС, 4 марта планируется проведение комплексной проверки состояния готовности региональной системы оповещения населения республики.
«Проверка пройдет с включением оконечных средств оповещения и доведением до населения сигнала оповещения “Внимание всем!” и с информацией в виде аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения “Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!”, — говорится в сообщении ведомства.
Стоит отметить, что подобные проверки проводятся регулярно для обеспечения надежности системы оповещения и готовности населения к возможным ЧС.
Ранее космический аппарат заснял кольцеобразное солнечное затмение.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше