Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, как защититься от NFC-мошенников

МВД рекомендует отключить NFC при редком использовании для защиты от мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Для защиты от NFC-мошенников рекомендуется не устанавливать приложения банков по непроверенным ссылкам, а также отключить функцию NFC при редком пользовании бесконтактной оплатой. Об этом сообщили в МВД России.

Правоохранители призвали пользоваться только официальными магазинами приложений и сайтами банков. В ведомстве также обратили внимание, что сотрудники банка или полиции не просят удалять приложение и устанавливать якобы защищенные программы.

Именно мошенники убеждают снимать все деньги и переводить их на «безопасный счет», а также выполнять действия у банкомата по их указаниям. МВД предупреждает: если говорят «срочно снимите деньги, иначе потеряете все», это обман.

«Никому не сообщайте коды из сообщений и уведомлений, трехзначный код и пин-код карты. Если вам звонят якобы из банка — прекратите звонок и перезвоните по номеру телефона с официального сайта», — приводит РИА Новости советы министерства.

Кроме того, в ведомстве рекомендуют всегда проверять разработчика приложения и адрес сайта, а также включать NFC только при необходимости.

Накануне в МВД предупредили, что мошенники начали устраивать сложные спектакли с десятками участников. Они заставляют людей самим звонить по предложенному номеру.