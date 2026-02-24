Россиянам рассказали, как защититься от NFC-мошенников

Для защиты от NFC-мошенников рекомендуется не устанавливать приложения банков по непроверенным ссылкам, а также отключить функцию NFC при редком пользовании бесконтактной оплатой. Об этом сообщили в МВД России.
Правоохранители призвали пользоваться только официальными магазинами приложений и сайтами банков. В ведомстве также обратили внимание, что сотрудники банка или полиции не просят удалять приложение и устанавливать якобы защищенные программы.
Именно мошенники убеждают снимать все деньги и переводить их на «безопасный счет», а также выполнять действия у банкомата по их указаниям. МВД предупреждает: если говорят «срочно снимите деньги, иначе потеряете все», это обман.
«Никому не сообщайте коды из сообщений и уведомлений, трехзначный код и пин-код карты. Если вам звонят якобы из банка — прекратите звонок и перезвоните по номеру телефона с официального сайта», — приводит РИА Новости советы министерства.
Кроме того, в ведомстве рекомендуют всегда проверять разработчика приложения и адрес сайта, а также включать NFC только при необходимости.
Накануне в МВД предупредили, что мошенники начали устраивать сложные спектакли с десятками участников. Они заставляют людей самим звонить по предложенному номеру.