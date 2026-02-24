Самые недооцененные профессии определили в Нижнем Новгороде

Труд работников в сферах образования и медицины, производства и строительства явно недооценен в Нижнем Новгороде. Это показал опрос сервиса SuperJob.
Недостаточными считают зарплаты педагогов и воспитателей 25% нижегородцев, зарплаты врачей, фельдшеров и медсестер — 19%.
Больше платить следует квалифицированным рабочим на заводах и стройках — так считают 12% опрошенных.
9% горожан предлагают повысить заработки уборщиков и дворников.
6% назвали невысокими оклады инженеров, столько же — продавцов и кассиров.
4% считают недооцененным труд бухгалтеров.
