Самые недооцененные профессии определили в Нижнем Новгороде

В первую очередь это учителя и врачи.

Источник: Время

Труд работников в сферах образования и медицины, производства и строительства явно недооценен в Нижнем Новгороде. Это показал опрос сервиса SuperJob.

Недостаточными считают зарплаты педагогов и воспитателей 25% нижегородцев, зарплаты врачей, фельдшеров и медсестер — 19%.

Больше платить следует квалифицированным рабочим на заводах и стройках — так считают 12% опрошенных.

9% горожан предлагают повысить заработки уборщиков и дворников.

6% назвали невысокими оклады инженеров, столько же — продавцов и кассиров.

4% считают недооцененным труд бухгалтеров.

Как сообщалось ранее, в нижегородских школах налицо хороший баланс опыта и молодости.