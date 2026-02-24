До 30 апреля 25 тысяч омичей должны подать налоговую декларацию

— лица, продавшие недвижимость ранее установленного периода владения, освобождающего от уплаты налогов. Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ должны будут подать бывшие владельцы жилой недвижимости, до продажи владеющие ею менее 5 лет и продавшие ее более чем за 1 млн рублей, а также бывшие владельцы нежилых помещений, продавшие их более чем за 250 тысяч рублей.