В срок до 30 апреля 25 тысяч омичей должны подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2025 год. О категориях налогоплательщиках, которые должны сделать это самостоятельно, подробно рассказали в УФНС по Омской области.
Согласно действующему налоговому законодательству, такой документ должны представить следующие категории плательщиков:
— лица, продавшие недвижимость ранее установленного периода владения, освобождающего от уплаты налогов. Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ должны будут подать бывшие владельцы жилой недвижимости, до продажи владеющие ею менее 5 лет и продавшие ее более чем за 1 млн рублей, а также бывшие владельцы нежилых помещений, продавшие их более чем за 250 тысяч рублей.
— получившие доход с продажи транспортных средств, находящихся в собственности менее 3 лет и стоимостью более 250 тысяч рублей,
— лица, получившие в дар имущество не от близких родственников,
— выигравшие в лотерею суммы менее 15 тысяч рублей,
— омичи, получившие доход от сдачи имущества в аренду, а также от реализации доли в уставном капитале организации или от зарубежных источников.
Кроме того, представить декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны лица, занимающиеся определенного рода трудовой деятельностью: ИП, нотариусы и адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.
Подать декларацию можно несколькими способами: через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» через онлайн-сервис налоговой службы, через портал Госуслуг, а также обратившись в налоговую инспекцию лично или направив налоговую декларацию по почте.
Срок предоставления декларации — до 30 апреля 2026 года.
Также декларация по форме 3-НДФл может понадобиться тем, кто рассчитывает получить налоговый вычет. В последнем случае срок подачи декларации не ограничен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Омичи уплатили 2,8 млрд рублей имущественных налогов за 2025 год.