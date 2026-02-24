В России предложили ограничить режим самозанятых: кому могут его оставить

По мнению депутата, применять особый режим стоит разрешить только для оказания услуг частным лицам. Речь идет о репетиторах, нянях, сиделках и помощниках по хозяйству. Также в своем обращении Нилов предлагает оставить этот режим для тех, кто сдает в аренду жилые и коммерческие помещения.