В России предложили ограничить режим самозанятых: кому могут его оставить

В Госдуме предложили ограничить сферу деятельности для самозанятых граждан. Глава комитета по труду Ярослав Нилов направил официальные письма вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову. Их содержание есть в распоряжении РИА Новости.
Парламентарий обратил внимание на то, что количество плательщиков налога на профессиональный доход в стране приблизилось к 15 миллионам, поэтому судьба этого режима после 2029 года требует тщательного обсуждения.
По мнению депутата, применять особый режим стоит разрешить только для оказания услуг частным лицам. Речь идет о репетиторах, нянях, сиделках и помощниках по хозяйству. Также в своем обращении Нилов предлагает оставить этот режим для тех, кто сдает в аренду жилые и коммерческие помещения.
В Госдуме признают, что данный налоговый режим стал очень популярным среди россиян. Людей привлекает простые правила регистрации и отсутствие сложной бухгалтерской отчетности. Однако, как отметил Ярослав Нилов, на практике система показала и свои минусы.
Ранее глава объединения самозанятых России Иван Литвинов заявил, что режим необходимо сохранить насовсем. По словам руководителя организации, важно закрепить налог на профессиональный доход как постоянный и не поднимать действующие ставки.