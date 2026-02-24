Ричмонд
В России предложили ограничить режим самозанятых: кому могут его оставить

В России предложили ограничить сферу режима для самозанятых после 2029 года.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили ограничить сферу деятельности для самозанятых граждан. Глава комитета по труду Ярослав Нилов направил официальные письма вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову. Их содержание есть в распоряжении РИА Новости.

Парламентарий обратил внимание на то, что количество плательщиков налога на профессиональный доход в стране приблизилось к 15 миллионам, поэтому судьба этого режима после 2029 года требует тщательного обсуждения.

По мнению депутата, применять особый режим стоит разрешить только для оказания услуг частным лицам. Речь идет о репетиторах, нянях, сиделках и помощниках по хозяйству. Также в своем обращении Нилов предлагает оставить этот режим для тех, кто сдает в аренду жилые и коммерческие помещения.

В Госдуме признают, что данный налоговый режим стал очень популярным среди россиян. Людей привлекает простые правила регистрации и отсутствие сложной бухгалтерской отчетности. Однако, как отметил Ярослав Нилов, на практике система показала и свои минусы.

Ранее глава объединения самозанятых России Иван Литвинов заявил, что режим необходимо сохранить насовсем. По словам руководителя организации, важно закрепить налог на профессиональный доход как постоянный и не поднимать действующие ставки.