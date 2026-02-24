В Аптекарском огороде расцвела «райская птица»

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Стрелиция королевская или «райская птица» расцвела в ботаническому саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ботсада.
«Необычная “райская птица” из Южной Африки — стрелиция королевская — расцвела на фестивале Китайского Нового года в старинной Субтропической оранжерее в Ботаническом саду МГУ “Аптекарский огород”, — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что стрелиция — родственник банана, их листья очень похожи. Самый необычный признак этого многолетника и отличительная особенность от других растений — соцветие из желто-голубых цветов, напоминающее птичью головку с острым клювом и расположенное на высоком и крепком цветоносе. Это соцветие — чудесная жёрдочка для птиц-опылителей.
«В Южной Африке стрелицию также называют цветком-журавлём, а её изображение украшает обратную сторону монеты номиналом 50 центов. Кроме того, “райская птица” — цветочная эмблема города Лос-Анджелес», — добавили в пресс-службе.
Стрелиция королевская достигает в высоту до двух метров, растёт медленно и цветет на третий-пятый год жизни, уточнили в пресс-службе. Чуть позже цветение стрелиций в оранжерее станет массовым.