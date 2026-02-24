В Аптекарском огороде расцвела «райская птица»

Там отметили, что стрелиция — родственник банана, их листья очень похожи. Самый необычный признак этого многолетника и отличительная особенность от других растений — соцветие из желто-голубых цветов, напоминающее птичью головку с острым клювом и расположенное на высоком и крепком цветоносе. Это соцветие — чудесная жёрдочка для птиц-опылителей.