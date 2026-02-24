Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, когда в Москву придет оттепель

В Москве и области первый день весны встретит жителей оттепелью.

В Москве и области первый день весны встретит жителей оттепелью. Воздух прогреется до плюс трех градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова приводит РИА Новости.

По прогнозам синоптика, в начале недели столичный регион накроет снегопад. Осадки ожидаются во вторник и среду, а затем вновь вернутся в последний день зимы.

В первый день весны характер осадков изменится. Они будут выпадать в смешанной фазе, что вместе с плюсовой температурой создаст условия для оттепели.

Ранее мы сообщали, что высота сугробов в Москве превзошла долго державшийся рекорд.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.