Стало известно, когда в Москву придет оттепель

В Москве и области первый день весны встретит жителей оттепелью. Воздух прогреется до плюс трех градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова приводит РИА Новости.
По прогнозам синоптика, в начале недели столичный регион накроет снегопад. Осадки ожидаются во вторник и среду, а затем вновь вернутся в последний день зимы.
В первый день весны характер осадков изменится. Они будут выпадать в смешанной фазе, что вместе с плюсовой температурой создаст условия для оттепели.
Ранее мы сообщали, что высота сугробов в Москве превзошла долго державшийся рекорд.
