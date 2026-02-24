Хэгсет заявил о планах США милитаризировать космос: что войдет в ПРО «Золотой купол»

Оружейные системы в космосе станут частью разрабатываемой США системы ПРО «Золотой купол». Об этом во время посещения одного из предприятий заявил министр войны США Пит Хегсет.
«Революционный щит из размещенного в космосе оружия и датчиков», — описал Хегсет «Золотой купол».
Он отметил, что президент США Дональд Трамп ранее подписал закон об инвестициях, который предполагает первоначальный взнос на разработку новой системы в размере 25 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что Трамп выделит 25 млрд долларов на реализацию проекта национальной системы противоракетной обороны «Золотой купол».
Российский посол в США Александр Дарчиев отметил, что решение о разработке «Золотого купола» отдаляет диалог Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности.