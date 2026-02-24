За неделю в Иркутской области более 16 тысяч человек заболели ОРВИ

В Иркутской области за прошедшую неделю 16 тысяч 543 человека заболели ОРВИ. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Роспотребнадзора Приангарья, несмотря на такую статистику, в целом по области заболеваемость на 42,9% ниже того уровня, который считается эпидемическим.
— У 16 жителей региона лабораторно подтвердили диагноз грипп, — уточнили в ведомстве.
Специалисты напоминают, что при первых клинических проявлениях заболевания, а это: слабость, кашель, насморк, высокая температура, не стоит заниматься самолечением. Это может привести к негативным последствиям для здоровья. Также нужно не забывать от мерах профилактики: чаще мыть руки, проветривать комнаты, не общаться с людьми, которые болеют и дезинфицировать рабочие места и гаджеты.