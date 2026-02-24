За неделю в Иркутской области более 16 тысяч человек заболели ОРВИ

Специалисты напоминают, что при первых клинических проявлениях заболевания, а это: слабость, кашель, насморк, высокая температура, не стоит заниматься самолечением. Это может привести к негативным последствиям для здоровья. Также нужно не забывать от мерах профилактики: чаще мыть руки, проветривать комнаты, не общаться с людьми, которые болеют и дезинфицировать рабочие места и гаджеты.