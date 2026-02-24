Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школах Уфы появится вооруженная охрана

С 1 марта за безопасностью в столичных школах будут следить вооруженные охранники. Как сообщил вице-мэр Уфы Дмитрий Черенков в интервью программе «Честно говоря», речь идет об учебных заведениях первой и второй категории.

Источник: Башинформ

«В городе таких школ 88», — пояснил Черенков.

По данным начальника управления образования администрации муниципалитета Азата Батыршина, в 2025 году на территории уфимских школ установлено 7 контрольно-пропускных пунктов.

«Во всех 127 школах Уфы все калитки закрыты на магнитный ключ», — отметил чиновник.

Напомним, школы в Башкирии начнут оценивать за профилактику правонарушений. Ранее Глава республики Радий Хабиров подчеркнул, что безопасность детей — общая безусловная ответственность региональных властей.