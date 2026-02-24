В школах Уфы появится вооруженная охрана

«В городе таких школ 88», — пояснил Черенков.
По данным начальника управления образования администрации муниципалитета Азата Батыршина, в 2025 году на территории уфимских школ установлено 7 контрольно-пропускных пунктов.
«Во всех 127 школах Уфы все калитки закрыты на магнитный ключ», — отметил чиновник.
Напомним, школы в Башкирии начнут оценивать за профилактику правонарушений. Ранее Глава республики Радий Хабиров подчеркнул, что безопасность детей — общая безусловная ответственность региональных властей.