В Челябинске решили пока не покупать автобусы с повышенным количеством сидячих мест

Автобус с 51 сидячим местом отправится на доработку после тестов в Челябинске.

Источник: Александр Савиновских

В Челябинске закончили тесты трехосного автобуса «Гипербас». Он работал на маршруте № 4.

— Восемьдесят семь процентов пассажиров положительно оценили вместимость и плавность хода, — сообщил вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев. — Но служба организации движения выявила серьезные конструктивные недостатки.

Автобус вернули производителю со списком замечаний. Когда машину доработают, ее надеются снова испытать на челябинских улицах.

— На загрузку маршрута № 4 снятие с линии автобуса не повлияет, это была дополнительная машина вне контракта, — уточнил Дмитрий Агеев.

Напомним, отличительная особенность автобуса — большое количество сидячих мест. В нем 51 пассажирское кресло при общей вместимости салона в 130 пассажиров.

Для сравнения, в работающих сейчас в Челябинске автобусах-гармошках 184 места, но сидячих из них только 39.