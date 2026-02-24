Певец Киркоров накопил более 500 тысяч рублей долга за ЖКУ

У российского певца Филиппа Киркорова обнаружили долг за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в более 500 тысяч рублей. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщили в Telegram-канале Shot.
На данный момент артист является собственником восьми квартир в центре Москвы, общая стоимость которых оценивается в 1,3 миллиарда рублей. Три объекта из списка находятся в Филипповском переулке.
Речь идет о пентхаусе площадью 537 квадратов за 650 миллионов рублей и двух смежных квартирах в 209 и 190 квадратов за 480 миллионов рублей. Задолженность по ним составила 456 тысяч рублей.
Помимо этого, Киркоров должен заплатить 65 тысяч рублей за пять квартир на Земляном Валу в Таганском районе. Три из них объединены в одну площадью 205 квадратов. Остальные две располагаются в соседнем подъезде и также являются смежными, уточнили в публикации.
Недавно суд в столице удовлетворил иск Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы к актеру Константину Хабенскому, взыскав с него задолженность по коммунальным услугам.