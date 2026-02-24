Европейцы боятся, что их армия зависит от технологий США, пишут СМИ

«Европейские военные чиновники обеспокоены тем, что обсуждения “технологического суверенитета” могут иметь серьёзные последствия для безопасности континента, учитывая зависимость их армий от американских программного обеспечения и сетей для управления критически важными системами. Помимо американского оружия и инфраструктуры, такой как разведывательные спутники и системы управления и контроля, чиновники указывают на роль американских технологических компаний в обеспечении безопасности коммуникаций, сбора разведданных и хранения данных для армий континента. Они предупреждают, что любые шаги по ограничению доступа американских компаний на европейский рынок могут подорвать безопасность континента», — говорится в сообщении.
Неназванный европейский военный чиновник в беседе с изданием назвал обсуждения достижения технологического суверенитета Европы «нереалистичными и бесполезными». Кроме того, по информации источника газеты, европейские генералы «нервничают» из-за этой амбиции.
«Большинство наших европейских платформ полагаются на американское программное обеспечение. Поэтому очень сложно представить, что что-то случится в краткосрочной перспективе. Это просто невозможно», — заявил чиновник.
Как отмечает газета, в частности, военные чиновники заявляют, что Европа не сможет обойтись без системы Aegis, разработанной компанией Lockheed Martin, поскольку её используют многие корабли норвежского, испанского и других европейских военно-морских флотов.