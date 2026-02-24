Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европейцы боятся, что их армия зависит от технологий США, пишут СМИ

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Военные чиновники Европы боятся, что амбиции континента по достижению технологического суверенитета, основанного на ограничении доступа американских компаний на европейский рынок, несут в себе риски для безопасности континента, поскольку их армии зависят от американского программного обеспечения, сообщает газета Financial Times.

Источник: Reuters

«Европейские военные чиновники обеспокоены тем, что обсуждения “технологического суверенитета” могут иметь серьёзные последствия для безопасности континента, учитывая зависимость их армий от американских программного обеспечения и сетей для управления критически важными системами. Помимо американского оружия и инфраструктуры, такой как разведывательные спутники и системы управления и контроля, чиновники указывают на роль американских технологических компаний в обеспечении безопасности коммуникаций, сбора разведданных и хранения данных для армий континента. Они предупреждают, что любые шаги по ограничению доступа американских компаний на европейский рынок могут подорвать безопасность континента», — говорится в сообщении.

Неназванный европейский военный чиновник в беседе с изданием назвал обсуждения достижения технологического суверенитета Европы «нереалистичными и бесполезными». Кроме того, по информации источника газеты, европейские генералы «нервничают» из-за этой амбиции.

«Большинство наших европейских платформ полагаются на американское программное обеспечение. Поэтому очень сложно представить, что что-то случится в краткосрочной перспективе. Это просто невозможно», — заявил чиновник.

Как отмечает газета, в частности, военные чиновники заявляют, что Европа не сможет обойтись без системы Aegis, разработанной компанией Lockheed Martin, поскольку её используют многие корабли норвежского, испанского и других европейских военно-морских флотов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше