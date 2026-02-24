Ричмонд
К новому комментатору матчей «Авангарда» в Омске добавился другой напарник

Ранее этот человек работал на «12-м канале» только как корреспондент.

Источник: Комсомольская правда

Матч «Авангарда» 22 февраля с «Амуром» (0+) на «12-м канале» комментировал помимо обозревателя «Sports.ru» Антона Руднева корреспондент Василий Надточий. Напомним, ранее в паре с Рудневым начал работать Роман Малевич, ранее больше всего известный как радиоведущий.

Ранее Василий Надточий уже комментировал и матчи «Омских Ястребов» и «Омских Крыльев».

Напомним, Василий спорту человек далеко не чужой, ранее он работал на ГТРК «Иртыш», радио «Сибирь», «Первом городском телеканале». На ТВ в основном и освещал темы спорта. С юности сам довольно серьезно занимался баскетболом, на любительском уровне играет в него и сейчас. На «12-й канал» он пришел в 2025 году.

Изначально комментатор матчей сменился из-за скандала с Максимом Гречаниным. Он 5 января допустил оскорбительные высказывания в адрес юных игроков ХК «Астана» на турнире детских команд, это прозвучало в эфире трансляции во «ВКонтакте». «12-й канал» турнир не показывал. Из-за резонанса комментатора отстранили от эфиров. Далее, в феврале, Куйбышевский райсуд оштрафовал его на 10 тыс. рублей по статье КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».