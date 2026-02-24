К новому комментатору матчей «Авангарда» в Омске добавился другой напарник

Напомним, Василий спорту человек далеко не чужой, ранее он работал на ГТРК «Иртыш», радио «Сибирь», «Первом городском телеканале». На ТВ в основном и освещал темы спорта. С юности сам довольно серьезно занимался баскетболом, на любительском уровне играет в него и сейчас. На «12-й канал» он пришел в 2025 году.