«Король губ» умер после посещения косметолога: по делу о смерти инфлюенсера задержали двух человек

Как пишет газета, тело инфлюенсера нашли еще 18 февраля, однако подробности стали известны только сейчас. Полицейские полагают, что смерть наступила прямо во время или сразу после визита к косметологу. Двух человек, причастных к случившемуся, уже задержали по подозрению в непредумышленном убийстве, но позже отпустили под залог до окончания всех проверок.