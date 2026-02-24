«Король губ» умер после посещения косметолога: по делу о смерти инфлюенсера задержали двух человек

В Великобритании трагически погиб известный телеведущий и блогер Джордан Джеймс Парк, которого в народе прозвали «королем губ» за любовь к пластике. По данным издания The Sun, причиной смерти 34-летнего мужчины стала неудачная косметологическая процедура, после чего полиция задержала двух подозреваемых.
Как пишет газета, тело инфлюенсера нашли еще 18 февраля, однако подробности стали известны только сейчас. Полицейские полагают, что смерть наступила прямо во время или сразу после визита к косметологу. Двух человек, причастных к случившемуся, уже задержали по подозрению в непредумышленном убийстве, но позже отпустили под залог до окончания всех проверок.
Примечательно, что сам Парк тоже был косметологом. Издание напоминает, что год назад его самого обвиняли в гибели клиентки во время процедуры по увеличению ягодиц. Тогда его тоже отпустили под залог, и официальных обвинений ему так и не предъявили.
На этом фоне стоит вспомнить и другие тревожные случаи в индустрии красоты. Ранее KP.RU сообщал о скандале в Дагестане, где десятки женщин пожаловались на местного косметолога. Следователи начали проверку после того, как несколько клиенток попали в реанимацию, а одна, по неподтвержденным данным, скончалась после неудачных уколов.