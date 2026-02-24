Пятнадцати воронежским матерям-героиням назначили ежемесячные выплаты

Также для матерей-героинь при выходе на пенсию предусмотрено право на дополнительное материальное обеспечение. Оно назначается на основании соответствующего заявления при условии, что женщина не работает и не является предпринимателем. Размер дополнительного материального обеспечения составляет 36,6 тысяч рублей и также ежегодно индексируется.