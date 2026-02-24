Пятнадцати воронежским матерям-героиням назначили ежемесячные выплаты

С 1 января 2026 года женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня» по Указу Президента РФ за рождение и воспитание десяти и более детей назначены две ключевые выплаты: ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и доплату к пенсии.
Новая ежемесячная выплата предоставляет обладательницам звания социальные гарантии, аналогичные гарантиям Героев Труда. Выплата назначается автоматически с даты присвоения звания «Мать-героиня».
На сегодня воронежское отделение Соцфонда назначило ежемесячную денежную выплату пятнадцати матерям-героиням. С 1 февраля 2026 года ежемесячная выплата увеличена на 5,6% и составляет 76,4 тысячи рублей.
Также для матерей-героинь при выходе на пенсию предусмотрено право на дополнительное материальное обеспечение. Оно назначается на основании соответствующего заявления при условии, что женщина не работает и не является предпринимателем. Размер дополнительного материального обеспечения составляет 36,6 тысяч рублей и также ежегодно индексируется.