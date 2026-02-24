Полицейский из Иркутска победил титулованного боксера из Азербайджана в Москве

IrkutskMedia, 24 февраля. Сотрудник органов внутренних дел из Иркутска Егор Шапочанский победил в поединке на международной матчевой встрече по боксу в Москве. Соревнования были посвящены Дню защитника Отечества. Полицейский показал высокий класс на ринге с титулованным боксером из Азербайджана Саиджамшидом Джафаровым.
Азербайджанец — двукратный чемпион Азии и финалист чемпионата мира 2023 года. С таким спортсменом поединок оказался далеко непростым. Несмотря на это, полицейский из Иркутска смог его выиграть. Судьи единогласно присудили победу Егору Шапочанскому.
Таким образом, спортсмен-динамовец внес значимый вклад в командный зачет «Динамо».
