Полицейский из Иркутска победил титулованного боксера из Азербайджана в Москве

IrkutskMedia, 24 февраля. Сотрудник органов внутренних дел из Иркутска Егор Шапочанский победил в поединке на международной матчевой встрече по боксу в Москве. Соревнования были посвящены Дню защитника Отечества. Полицейский показал высокий класс на ринге с титулованным боксером из Азербайджана Саиджамшидом Джафаровым.