Полицейский из Иркутска победил титулованного боксера из Азербайджана в Москве

Егор Шапочанский показал высокий класс в поединке с финалистом чемпионата мира 2023 года.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 24 февраля. Сотрудник органов внутренних дел из Иркутска Егор Шапочанский победил в поединке на международной матчевой встрече по боксу в Москве. Соревнования были посвящены Дню защитника Отечества. Полицейский показал высокий класс на ринге с титулованным боксером из Азербайджана Саиджамшидом Джафаровым.

Азербайджанец — двукратный чемпион Азии и финалист чемпионата мира 2023 года. С таким спортсменом поединок оказался далеко непростым. Несмотря на это, полицейский из Иркутска смог его выиграть. Судьи единогласно присудили победу Егору Шапочанскому.

Таким образом, спортсмен-динамовец внес значимый вклад в командный зачет «Динамо».

Ранее агентство сообщало, что Дарья Олесик из Братска стала 13-й на соревнованиях женщин в одиночных санях на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Атлетка поделилась с публикой деталями своей спортивной карьеры.