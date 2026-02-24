Госкомимущество раскрыло, во сколько миллиардов оценивается вся земля Беларуси. Подробности приводит Национальное кадастровое агентство Государственного комитета по имуществу.
Стоимость всей земли Беларуси оценивается в 615,4 миллиарда рублей, что составляет 37,2% всех экономических активов страны. Так, земли городов и поселков городского типа занимают всего 1,6% территории. Однако именно они формируют 33% общей стоимости земельного фонда.
В Национальном кадастровом агентстве заметили, что сельскохозяйственные земли страны остаются крупнейшей категорией по площади. И обратили внимание, что стоимость земель каждый год увеличивается примерно на 10%. Подобное происходит за счет расширения территорий городов, изменений на рынке недвижимости, повышения эффективности использования сельхозземель, ежегодной актуализации кадастровой стоимости.
Тем временем самая дорогая квартира в Беларуси продана в Минске — она стоит в шесть раз дороже самой дорогой квартиры в областном центре.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто из белорусов за пару лет полностью решит квартирный вопрос.
Также мы писали, что белорусы могут получить штрафы до 2250 рублей за продажу излишков овощей.