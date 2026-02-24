Госкомимущество раскрыло, во сколько миллиардов оценивается вся земля Беларуси

В Национальном кадастровом агентстве заметили, что сельскохозяйственные земли страны остаются крупнейшей категорией по площади. И обратили внимание, что стоимость земель каждый год увеличивается примерно на 10%. Подобное происходит за счет расширения территорий городов, изменений на рынке недвижимости, повышения эффективности использования сельхозземель, ежегодной актуализации кадастровой стоимости.