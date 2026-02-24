Ричмонд
Древние рыболовные снасти возрастом 10 тысяч лет показали в Красноярске

Все экспонаты изготовлены из оленьего рога.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники Музея археологии и этнографии Енисейской Сибири ГИ СФУ раскрыли детали древнего рыболовного промысла. В коллекции учреждения хранятся уникальные орудия лова, возраст которых достигает 10,5 тысячи лет.

Все экспонаты изготовлены из оленьего рога. При этом форма крючков уже тогда была близка к современной. Однако способ крепления лески отличался: вместо привычной петли мастера наносили на основание мелкие насечки-зазубрины, которые надежно удерживали веревку и не давали ей соскальзывать.

Особого внимания заслуживает 27-сантиметровый гарпун. Как отмечают исследователи, его производство требовало высочайшего мастерства. Сначала рог распиливали каменным топором, затем раскалывали вдоль резцами. Из полученной половины вырезали зубья и насад, после чего готовое изделие полировали абразивным камнем. Подобная технология говорит о развитых навыках обработки материалов у древних жителей Сибири.

Ученые подчеркивают: в те времена рыболовство было не просто промыслом, а жизненно важным умением. Успех зависел от способности своими руками создать надежное орудие и точно предугадать поведение рыбы.

Ранее мы сообщали, что на лестнице Торгашинского хребта поселилась суслик-туристка.