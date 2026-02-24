«Хоккеем в валенках» в Железногорске отметили 23 февраля

Там прошел товарищеский матч между сборной командой администрации, Совета депутатов и АО «РЕШЕТНЕВ». Следом силами померялись 16 команд городских предприятий. Гостей турнира угощали солдатской кашей и горячим чаем.
«Это было настоящее испытание на прочность и ловкость, ведь играть в хоккей в валенках — задача не из легких. Но участники соревнования справились блестяще», — сказала депутат Ирина Кузоро.
«Эта игра — не просто спорт, а часть зимнего культурного кода России: она возвращает в детство, объединяет людей и дарит заряд бодрости в холодное время года», — сказал депутат Глеб Шелепов.