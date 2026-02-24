Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хоккеем в валенках» в Железногорске отметили 23 февраля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. День защитника Отечества железногорцы отметили на стадионе «Труд».

Источник: НИА Красноярск

Там прошел товарищеский матч между сборной командой администрации, Совета депутатов и АО «РЕШЕТНЕВ». Следом силами померялись 16 команд городских предприятий. Гостей турнира угощали солдатской кашей и горячим чаем.

«Это было настоящее испытание на прочность и ловкость, ведь играть в хоккей в валенках — задача не из легких. Но участники соревнования справились блестяще», — сказала депутат Ирина Кузоро.

«Эта игра — не просто спорт, а часть зимнего культурного кода России: она возвращает в детство, объединяет людей и дарит заряд бодрости в холодное время года», — сказал депутат Глеб Шелепов.