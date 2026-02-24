Ричмонд
Минское «Динамо» не смогло вылететь в Сочи после матча

Минское «Динамо», одержавшее победу в матче КХЛ против «Торпедо» в Нижнем Новгороде, не смогло вылететь в Сочи, где, как планируется, встретится с командой «Сочи» 25 февраля, сообщает championat.

Минское «Динамо», одержавшее победу в матче КХЛ против «Торпедо» в Нижнем Новгороде, не смогло вылететь в Сочи, где, как планируется, встретится с командой «Сочи» 25 февраля, сообщает championat.com.

Минский клуб в матче с «Торпедо» забил 4 шайбы и пропустил 3. Матч «Сочи»-ЦСКА 23 февраля был остановлен после первого периода из-за угрозы атаки БПЛА.

Ожидается, что следующую попытку добраться до Сочи белорусская команда предпримет 24 февраля.

Читайте материал «Багаж фигуристки Петросян потеряли по пути из Италии в Москву».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

