Праправнук писателя и исследователя Владимира Арсеньева посетил Владивосток

Мемориальный дом-музей В. К. Арсеньева — единственный сохранившийся в России дом, где жил и творил путешественник-исследователь. Семья Арсеньевых вселилась в квартиру номер 4 на втором этаже в июне 1928 года. Владимир Арсеньев прожил здесь до своей смерти в 1930 году, его жена Маргарита Николаевна — до ареста в 1937 году, а дочь Наташа — до ареста в 1941 году. В 1997 году здание было передано музею. Мебель и предметы быта расставлены в кабинете и гостиной так, как это было при жизни путешественника, вместо спальни и детской создан экспозиционный зал, там представлены уникальные предметы и архивы, документы о семье и исследованиях Владимира Клавдиевича.
Экскурсию для семейной пары по дому-музею знаменитого путешественника и писателя провела ученый секретарь музея Арсеньева Анжелика Петрук.
«Я рад, что эта поездка свершилась, раньше был только проездом в Находке. Для меня большая честь быть потомком такого человека. Впечатлен путешествиями Арсеньева, описанными в книге “По Уссурийскому краю”, и трудностями, которые его экспедиции мужественно преодолевали. Мой интерес к изучению родословной возник уже в сознательном возрасте. Но, может быть, увлечения как-то зависят от генов: я тоже хожу в походы, недавно увлекся фотографией», — прокомментировал Евгений Арсеньев.
Семья Арсеньевых получила на память музейное издание «Страна Удэхе», посвященное книге, которую Владимир Клавдиевич считал главным трудом своей жизни. Анна и Евгений также побывали возле памятника Владимиру Арсеньеву с дочкой Наташей работы скульптора Андрея Ковальчука, открытого в 2022 году в сквере Музея города.