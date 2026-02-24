Праправнук писателя и исследователя Владимира Арсеньева посетил Владивосток

Мемориальный дом-музей В. К. Арсеньева — единственный сохранившийся в России дом, где жил и творил путешественник-исследователь. Семья Арсеньевых вселилась в квартиру номер 4 на втором этаже в июне 1928 года. Владимир Арсеньев прожил здесь до своей смерти в 1930 году, его жена Маргарита Николаевна — до ареста в 1937 году, а дочь Наташа — до ареста в 1941 году. В 1997 году здание было передано музею. Мебель и предметы быта расставлены в кабинете и гостиной так, как это было при жизни путешественника, вместо спальни и детской создан экспозиционный зал, там представлены уникальные предметы и архивы, документы о семье и исследованиях Владимира Клавдиевича.