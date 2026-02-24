Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД выявило мошеннический чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс ФНС

Чат-бот с названием «Таксик» разоблачили и рассказали о схеме аферистов с этим ресурсом.

Источник: Комсомольская правда

В МВД России раскрыли детали работы нового мошеннического чат-бота, который маскируется под официальный сервис Федеральной налоговой службы. Злоумышленники создали его для кражи личных данных граждан, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Как рассказали в ведомстве, поддельный бот носит неофициальное и даже легкомысленное название «Таксик». Полицейские призвали граждан обращать внимание на примитивную функциональность таких ресурсов.

При использовании этого сервиса пользователю предлагают ввести свои фамилию, имя, отчество и номер телефона. Следом мошенники запрашивают код подтверждения, что является стандартной схемой для получения доступа к аккаунтам или финансам жертвы.

В управлении подчеркнули, что на самом деле никаких реальных услуг или доступа к госреестрам такой бот предоставить не может. Его единственная цель — выманить конфиденциальные сведения у доверчивых россиян.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк предупреждала о сезонной активизации аферистов в преддверии праздников. В своем Telegram-канале она рассказала, что в канун 23 Февраля и 8 Марта злоумышленники часто притворяются курьерами крупных маркетплейсов.

По словам представителя ведомства, под видом доставки цветов или подарков преступники выманивают у людей персональные данные и реквизиты банковских карт. Она призвала граждан быть бдительными и не сообщать коды из сообщений незнакомцам.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше