МВД выявило мошеннический чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс ФНС

В МВД России раскрыли детали работы нового мошеннического чат-бота, который маскируется под официальный сервис Федеральной налоговой службы. Злоумышленники создали его для кражи личных данных граждан, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Как рассказали в ведомстве, поддельный бот носит неофициальное и даже легкомысленное название «Таксик». Полицейские призвали граждан обращать внимание на примитивную функциональность таких ресурсов.
При использовании этого сервиса пользователю предлагают ввести свои фамилию, имя, отчество и номер телефона. Следом мошенники запрашивают код подтверждения, что является стандартной схемой для получения доступа к аккаунтам или финансам жертвы.
В управлении подчеркнули, что на самом деле никаких реальных услуг или доступа к госреестрам такой бот предоставить не может. Его единственная цель — выманить конфиденциальные сведения у доверчивых россиян.
Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк предупреждала о сезонной активизации аферистов в преддверии праздников. В своем Telegram-канале она рассказала, что в канун 23 Февраля и 8 Марта злоумышленники часто притворяются курьерами крупных маркетплейсов.
По словам представителя ведомства, под видом доставки цветов или подарков преступники выманивают у людей персональные данные и реквизиты банковских карт. Она призвала граждан быть бдительными и не сообщать коды из сообщений незнакомцам.