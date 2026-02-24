Ричмонд
Блогер с гигантскими губами умер после неудачной бьюти-процедуры

В Великобритании скончался 34-летний инфлюенсер Джордан Джеймс Парк, известный как «Король губ» из-за пристрастия к пластическим операциям.

В Великобритании скончался 34-летний инфлюенсер Джордан Джеймс Парк, известный как «Король губ» из-за пристрастия к пластическим операциям. Причиной смерти стала очередная косметологическая процедура, сообщает издание Daily Mail.

По данным полиции, ЧП случилось еще 18 февраля. Двух человек задержали по подозрению в непредумышленном убийстве, но позже отпустили под залог на время расследования.

Сам Парк тоже работал в индустрии красоты. В 2024 году его уже задерживали по аналогичному подозрению — после гибели пациентки во время процедуры увеличения ягодиц. Тогда обвинения ему не предъявили, он оставался под залогом до самой смерти.

Парк был известен своей одержимостью Ким Кардашьян и частыми изменениями внешности.

