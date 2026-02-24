Ричмонд
Более 500 тысяч домохозяйств остались без света из-за мощной снежной бури в США

Власти семи штатов северо-восточной части США объявили режим чрезвычайной ситуации.

Источник: Комсомольская правда

Более 500 тысяч домохозяйств остались без света из-за обрушившейся США мощной снежной бури. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Власти семи штатов северо-восточной части США объявили режим чрезвычайной ситуации. В Нью-Йорке и Бостоне ввели ограничения на передвижение автотранспорта. Это необходимо, чтобы коммунальные службы могли очистить город от снега.

По данным национального метеобюро, в некоторых местах выпало свыше 90 см снега. На части территории снежная буря сопровождается штормовым ветром с порывами свыше 30 м/с. О жертвах и пострадавших пока не сообщалось.

Как писал сайт KP.RU, из-за непогоды в США отменено или задержано более 23 тысяч рейсов.

Напомним, в январе этого года в США пришел снежный шторм, который унес жизни по меньшей мере 85 человек. Половина из них погибла от холода, убирая снег. Из-за морозов и снегопадов чрезвычайное положение объявили в 18 штатах.

