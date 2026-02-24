Новое спортивное сооружение построят на месте катка «Олимпии» в Иркутске

Новое сооружение будет представлять собой крытый игровой зал, оборудованный раздевалками, душевыми и гардеробом. Дети смогут заниматься баскетболом, волейболом, мини-футболом и теннисом. Дмитрий Метляев добавил, что под строительство было определено место, где уже частично выполнены технические условия. По его словам, новый зал будет обладать расширенным функционалом и будет в помощь спортшколе «Олимпия».