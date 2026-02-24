Ричмонд
Новое спортивное сооружение построят на месте катка «Олимпии» в Иркутске

На возведение зала предусмотрено около 135 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 24 февраля. Модульное спортивное сооружение построят на месте катка спортшколы «Олимпия» на улице Лермонтова Иркутска. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии думы города по социальной политике.

Начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по соцполитике и культуре администрации Дмитрий Метляев рассказал, что спортивное сооружение будет возведено за 135 млн рублей, предусмотренных областным и федеральным финансированием. По его словам, тентовое покрытие существующего корта сейчас пришло в негодность и нуждается в демонтаже.

Новое сооружение будет представлять собой крытый игровой зал, оборудованный раздевалками, душевыми и гардеробом. Дети смогут заниматься баскетболом, волейболом, мини-футболом и теннисом. Дмитрий Метляев добавил, что под строительство было определено место, где уже частично выполнены технические условия. По его словам, новый зал будет обладать расширенным функционалом и будет в помощь спортшколе «Олимпия».

Ранее агентство сообщало, что Дмитрий Метляев проверил ход благоустройства двух хоккейных кортов — на улицах Маршала Жукова, 26 и Украинской, 3. Оба объекта теперь соответствуют современным требованиям спортивной инфраструктуры. На корте по адресу Маршала Жукова, 26 завершен второй этап реконструкции: уложена искусственная трава, благоустроен асфальт по периметру и добавлены два тренажера. В 2023 году здесь установили новое бортовое ограждение.