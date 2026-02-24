Афера с выплатой для бойца СВО в Башкирии: ее организатор — судебный пристав

В Башкирии прокуратура Кумертау выявила факт незаконного получения бюджетных средств, выделяемых в рамках республиканской программы поддержки участников специальной военной операции.
По данным пресс-службы надзорного ведомства, в минувшем ноябре судебный пристав и его коллега, зная о намерении местного жителя заключить контракт с Минобороны, решили незаконно оформить на себя выплату по программе «Рекрут». Пристав привлек к схеме свою бывшую супругу — делопроизводителя городской администрации. Женщина подготовила фиктивные документы и направила их в муниципалитет.
После получения денег она поделилась 50 тысячами рублей с подельниками. Однако позже прокуратура выявила нарушения, инициировала проверку и направила материалы в следственные органы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
— Кроме того, прокуратура внесла главе органа местного самоуправления представление, по итогам рассмотрения которого постановление о предоставлении выплаты отменено, денежные средства возвращены в бюджет, — заявили в прокуратуре Башкирии.
