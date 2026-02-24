Афера с выплатой для бойца СВО в Башкирии: ее организатор — судебный пристав

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в минувшем ноябре судебный пристав и его коллега, зная о намерении местного жителя заключить контракт с Минобороны, решили незаконно оформить на себя выплату по программе «Рекрут». Пристав привлек к схеме свою бывшую супругу — делопроизводителя городской администрации. Женщина подготовила фиктивные документы и направила их в муниципалитет.