Врачи объяснили феномен ночного пробуждения между 3 и 4 часами

Врачи объяснили феномен предрассветного пробуждения между тремя и четырьмя часами утра. Это распространённое явление, и у него есть физиологическое объяснение, статью с портала Focus перевел aif.ru.
По данным специалистов, в предрассветные часы в организме наблюдается гормональный дисбаланс.
«Между тремя и четырьмя часами уровень мелатонина очень высокий, тогда как кортизол и серотонин находятся на низком уровне», — объясняет эксперт.
Мелатонин отвечает за поддержание сна — он снижает температуру тела и артериальное давление. Кортизол, напротив, помогает организму проснуться. Когда их соотношение временно меняется, сон может стать поверхностным — человек внезапно просыпается.
Кроме того, в это время активность некоторых участков мозга снижается, что делает человека более чувствительным к тревожным мыслям.
«В этот период люди особенно восприимчивы к негативным переживаниям. Именно поэтому ночью проблемы кажутся серьёзнее, чем днём», — предупреждают эксперты.
Чтобы снова заснуть, следует придерживаться нескольких правил: не смотреть на часы, не включать яркий свет и не брать телефон, так как свет подавляет выработку мелатонина и мешает организму снова перейти в фазу сна. Если сон не возвращается — ненадолго встать. Спокойное нейтральное занятие помогает снизить напряжение лучше, чем попытки «заставить» себя уснуть.
Таким образом, пробуждение в предрассветные часы — естественная реакция организма на колебания гормонов. Специалисты подчёркивают: паниковать не стоит, важно сохранять спокойствие и не усиливать тревогу.