Врачи объяснили феномен ночного пробуждения между 3 и 4 часами

Чтобы снова заснуть, следует придерживаться нескольких правил: не смотреть на часы, не включать яркий свет и не брать телефон, так как свет подавляет выработку мелатонина и мешает организму снова перейти в фазу сна. Если сон не возвращается — ненадолго встать. Спокойное нейтральное занятие помогает снизить напряжение лучше, чем попытки «заставить» себя уснуть.