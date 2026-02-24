Минское Динамо не смогло вылететь в Сочи, где прервали матч из-за угрозы БПЛА

«Динамо» выиграло 23 февраля в Нижнем Новгороде у «Торпедо» (4:3) и должно было в этот же день отправиться на очередной матч чемпионата КХЛ в Сочи. Более того, против «Сочи» минчане должны провести два матча подряд — 25 и 27 февраля. Но команда не смогла вылететь из Нижнего Новгорода.
Сообщается, что хоккеисты провели в самолете более полутора часов, ожидая разрешения на вылет. Разрешение так и не дали и команда осталась на ночь в Нижнем Новгороде. Очередная попытка отправиться в Сочи запланирована на 24 февраля.
Уточняется, что проблемы с авиасообщением связаны с оперативной обстановкой в Сочи. 23 февраля матч между «Сочи» и московским ЦСКА был остановлен после первого периода, а затем отменен из-за повторного объявления на территории Сириуса и Сочи режима угрозы атаки БПЛА. Росавиация в четвертый раз за день сообщила о приостановке приема и отправления самолетов в аэропорту Сочи.
«Динамо» после 59 матчей чемпионата набрало 78 очков и занимает второе место в Западной конференции. А «Сочи» с 40 очками занимает последнее 11-е место.
Кстати, в матче против «Торпедо» форвард Сэм Энаc набрал 2 очка (1+1) и стал лучшим бомбардиром минского «Динамо» в истории клуба в КХЛ.
А еще тренер минского «Динамо» ушел из команды перед матчем с «Локомотивом».