Минское Динамо не смогло вылететь в Сочи, где прервали матч из-за угрозы БПЛА

Хоккейное минское «Динамо» не смогло вылететь в Сочи из Нижнего Новгорода 23 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Хоккеисты минского «Динамо» не смогли вылететь 23 февраля из Нижнего Новгорода в Сочи из-за режима угрозы атаки БПЛА, пишет kp.ru.

«Динамо» выиграло 23 февраля в Нижнем Новгороде у «Торпедо» (4:3) и должно было в этот же день отправиться на очередной матч чемпионата КХЛ в Сочи. Более того, против «Сочи» минчане должны провести два матча подряд — 25 и 27 февраля. Но команда не смогла вылететь из Нижнего Новгорода.

Сообщается, что хоккеисты провели в самолете более полутора часов, ожидая разрешения на вылет. Разрешение так и не дали и команда осталась на ночь в Нижнем Новгороде. Очередная попытка отправиться в Сочи запланирована на 24 февраля.

Уточняется, что проблемы с авиасообщением связаны с оперативной обстановкой в Сочи. 23 февраля матч между «Сочи» и московским ЦСКА был остановлен после первого периода, а затем отменен из-за повторного объявления на территории Сириуса и Сочи режима угрозы атаки БПЛА. Росавиация в четвертый раз за день сообщила о приостановке приема и отправления самолетов в аэропорту Сочи.

«Динамо» после 59 матчей чемпионата набрало 78 очков и занимает второе место в Западной конференции. А «Сочи» с 40 очками занимает последнее 11-е место.

Кстати, в матче против «Торпедо» форвард Сэм Энаc набрал 2 очка (1+1) и стал лучшим бомбардиром минского «Динамо» в истории клуба в КХЛ.

А еще тренер минского «Динамо» ушел из команды перед матчем с «Локомотивом».

