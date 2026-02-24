Ричмонд
Самую дешевую гречку в Ростовской области нашли в Таганроге

В Ростовстате назвали февральские цены на крупы в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области выяснили, где можно найти самую дорогую и самую дешевую в регионе гречневую крупу. Средние расценки по состоянию на 16 февраля 2026 года опубликовали на сайте Ростовстата.

Средняя цена гречки на указанную дату составляла 65,98 рубля за 1 кг. Самая дешевая продавалась в Таганроге — 63,46 рубля, самая дорогая — в городе Миллерово — 68,89 рубля. В Ростове-на-Дону — 66,84 рубля.

Обновились цены и на другие крупы.

В частности, шлифованный рис в среднем по области стоил 83,91 рубля. Самый дешевый был в Шахтах — 78,02 рубля, самый дорогой — в городе Миллерово — 95,43 рубля. В Ростове-на-Дону — 85,90 рубля.

Пшено продавалось в среднем по 48,99 рубля за 1 кг. Самое дешевое пшено покупателям предалагали в городе Миллерово — 47,18 рубля, самое дорогое — в Ростове-на-Дону — 49,42 рубля.

