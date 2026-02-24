В волгоградской курятине нашли кишечную палочку

Тревожная информация поступила от специалистов Волгоградского филиала ЦОК АПК в территориальное управление Россельхознадзора: в пробах полуфабрикатов из цыплят бройлеров обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Они найдены в образцах охлажденных голени и крыла, а также замороженном мясе механической обвалки.
«Всего мы провели 814 исследований мяса и субпродуктов птицы. Анализировались такие показатели, как остаточное количество амфениколов, антибиотиков тетрациклиновой группы, макролидов, сульфаниламидов, хинолонов и полипептидов. БГКП обнаружены в четырех образцах», — поясняет начальник отдела микробиологических исследований Наталья Гордеева.
БГКП в курятине свидетельствуют о фекальном загрязнении продукции. На мясо они могут попасть из воды и с оборудования, с рук и одежды персонала. Если выявлено несоответствие нормам, продукцию нельзя реализовывать. Такое мясо, оказавшись на столе, может вызывать у людей пищевое отравление. Избежать его можно, если готовить мясо не меньше получаса, а лучше — 40 минут.
Ранее эксперты Волгоградского филиала ЦОК АПК проверили на антибиотики молочную продукцию.