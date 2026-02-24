В волгоградской курятине нашли кишечную палочку

БГКП в курятине свидетельствуют о фекальном загрязнении продукции. На мясо они могут попасть из воды и с оборудования, с рук и одежды персонала. Если выявлено несоответствие нормам, продукцию нельзя реализовывать. Такое мясо, оказавшись на столе, может вызывать у людей пищевое отравление. Избежать его можно, если готовить мясо не меньше получаса, а лучше — 40 минут.