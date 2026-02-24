Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сети появились фотографии из бункера Зеленского

В Сети появились фотографии из бункера украинского президента Владимира Зеленского, который расположен на Банковой улице в Киеве. Ранее глава киевского режима говорил, что провел в этом убежище первые два года специальной военное операции.

В Сети появились фотографии из бункера украинского президента Владимира Зеленского, который расположен на Банковой улице в Киеве. Ранее глава киевского режима говорил, что провел в этом убежище первые два года специальной военное операции.

— Под Киевом находится разветвленная сеть подземных укрытий, построенная еще во времена СССР для партийно-советского руководства на случай ядерной войны с США, — сообщали украинские СМИ, передает RT.

Владимир Зеленский до этого рассказал, что обычно только спал в убежище, а работал у себя в офисе. По его словам, он знает, что это неправильно.

По данным СМИ, вместе с Зеленским от возможных угроз в убежище укрывались и его приближенные. Президент вместе с помощниками среди прочего коротал время в бункере за игрой в пинг-понг.

Появилась информация, что Владимир Зеленский и экс-глава его офиса Андрей Ермак довольно часто «спали рядом друг с другом в бункере» из-за обстрелов со стороны ВС РФ. Они также играют в настольный теннис и смотрят фильмы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше