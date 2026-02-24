В Сети появились фотографии из бункера украинского президента Владимира Зеленского, который расположен на Банковой улице в Киеве. Ранее глава киевского режима говорил, что провел в этом убежище первые два года специальной военное операции.
— Под Киевом находится разветвленная сеть подземных укрытий, построенная еще во времена СССР для партийно-советского руководства на случай ядерной войны с США, — сообщали украинские СМИ, передает RT.
Владимир Зеленский до этого рассказал, что обычно только спал в убежище, а работал у себя в офисе. По его словам, он знает, что это неправильно.
По данным СМИ, вместе с Зеленским от возможных угроз в убежище укрывались и его приближенные. Президент вместе с помощниками среди прочего коротал время в бункере за игрой в пинг-понг.
Появилась информация, что Владимир Зеленский и экс-глава его офиса Андрей Ермак довольно часто «спали рядом друг с другом в бункере» из-за обстрелов со стороны ВС РФ. Они также играют в настольный теннис и смотрят фильмы.