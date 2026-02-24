Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске с 1 марта стартует прием заявок на льготные путевки в детские лагеря

Получить путевки со скидкой могут работники бюджетных учреждений и некоторых других организаций Омска.

Источник: Комсомольская правда

В Омске с 1 марта начинается прием заявок на приобретение льготных путевок в детские оздоровительные лагеря. О старте кампании в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.

Льготные путевки в детские оздоровительные лагеря не бесплатны, однако их цена гораздо ниже путевок по полной стоимости. Для приобретения путевки со скидкой необходимо соблюдение нескольких условий. Во-первых, ребенок и родитель должны быть прописаны в Омске. Второе условие — наличие обязательного трудоустройства.

Мэр Сергей Шелест напомнил, что на льготные путевки для детей имеют право работники государственных и бюджетных учреждений, организаций АПК и ряда других предприятий. Примем заявок продлится до 15 июля.

Узнать о датах заезда в лагеря и сроках пребывания можно по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Омичам расскажут о едином пособии на горячей линии СФР 26 февраля.