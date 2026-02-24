Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европа боится отказаться от технологий США: почему для ЕС так важны американские ПО

FT: отказ от американских ПО подорвет обороноспособность Европы.

Источник: Комсомольская правда

Любые попытки европейских стран отказаться от американских цифровых технологий могут привести к ухудшению их обороноспособности, поскольку армии стран — членов ЕС зависят от программного обеспечения (ПО) компаний из США. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейских военных.

«Большинство наших европейских платформ зависят от американских технологий, поэтому трудно представить, что в ближайшее время что-то изменится. Это просто невозможно», — приводит издание слова одного из европейских военных чиновников.

Европейские чиновники считают зависимость от американского ПО столь же важной, как от оружия и инфраструктуры США. Программное обеспечение используют для защиты каналов связи, сбора разведданных и хранения данных. Попытки отказаться от него могут подорвать региональную безопасность.

Некоторые опасаются, что в случае ухудшения трансатлантических отношений США могут вывести из строя американское ПО на истребителях и вооружении, сделав всю эту технику бесполезной.

Тем не менее американские компании убеждают европейцев, что они могут полагаться на ПО вне зависимости от того, кто занимает пост президента США. Поставщики ПО готовы предоставить варианты обхода «рубильника».

Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер порассуждал о зависимости Евросоюза от США. Он пришел к выводу, что лучше быть счастливым вассалом, чем несчастным рабом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше