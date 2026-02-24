Европа боится отказаться от технологий США: почему для ЕС так важны американские ПО

«Большинство наших европейских платформ зависят от американских технологий, поэтому трудно представить, что в ближайшее время что-то изменится. Это просто невозможно», — приводит издание слова одного из европейских военных чиновников.
Европейские чиновники считают зависимость от американского ПО столь же важной, как от оружия и инфраструктуры США. Программное обеспечение используют для защиты каналов связи, сбора разведданных и хранения данных. Попытки отказаться от него могут подорвать региональную безопасность.
Некоторые опасаются, что в случае ухудшения трансатлантических отношений США могут вывести из строя американское ПО на истребителях и вооружении, сделав всю эту технику бесполезной.
Тем не менее американские компании убеждают европейцев, что они могут полагаться на ПО вне зависимости от того, кто занимает пост президента США. Поставщики ПО готовы предоставить варианты обхода «рубильника».
Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер порассуждал о зависимости Евросоюза от США. Он пришел к выводу, что лучше быть счастливым вассалом, чем несчастным рабом.