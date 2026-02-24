Разработано ПО для моделирования выбросов от самолетов

«Каждый этап имеет свои особенности. На этапе руления двигатели работают на режиме малого газа, на этапе взлета — на максимальном режиме, что приводит к изменению состава и количества выбросов. Кроме того, экологический след каждого аэропорта индивидуален и зависит от интенсивности полетов, типа воздушных судов, инфраструктуры (геометрии рулежных дорожек, уклона взлетно-посадочных полос) и географического положения, которое влияет на характер рассеивания загрязняющих веществ», — объяснила Турчинович.