Появились кадры из бункера Зеленского на Банковой

Глава киевского режима Владимир Зеленский показал журналистам бункер, оборудованный для него в Киеве на улице Банковой, сообщило украинское интернет-издание «Политика страны».
Ранее сам он утверждал, что провёл в указанном месте первые два года конфликта. Авторы публикации уточнили, что согласно открытой информации, которую обнародовали ещё до начала спецоперации, под Киевом находится разветвлённая сеть подземных укрытий, которую создали во времена Советского Союза.
Напомним, 23 февраля политолог Василий Вакаров в разговоре с aif.ru рассказал, что один из подземных бункеров Владимира Зеленского находится в Киеве под зданием кабинета министров Украины. Объект связан переходами с офисом главы киевского режима, заводом «Арсенал» и зданием, в котором во время его постройки располагалось управление НКВД.
Эксперт также обратил внимание, что бункер в Киеве имеет хорошую защиту. Вакаров предположил, что объект может выдержать даже удар ядерного оружия.