Собянин рассказал о роботах, которые трудятся в городских больницах

В городские клиники закуплено более 20 хирургических роботов-ассистентов, в том числе системы Da Vinci. Они позволяют выполнять операции с высокой точностью, в том числе при удалении опухолей в анатомически сложных зонах. Минимальная травматичность способствует более быстрой реабилитации пациентов. Одним из центров развития роботической хирургии стал Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С. П. Боткина, где с 2013 года используются такие системы, сейчас их шесть.