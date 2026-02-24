Собянин рассказал о роботах, которые трудятся в городских больницах

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о применении роботизированных технологий в столичных больницах.
По его словам, медицинские роботы стали реально работающим инструментом, который помогает врачам и ускоряет восстановление пациентов. Наиболее активно технологии используются в хирургии: за последние пять лет количество роботизированных операций выросло в четыре раза — до 4,6 тыс. в год. В 2026 году планируется превысить отметку в 5 тыс. вмешательств.
В городские клиники закуплено более 20 хирургических роботов-ассистентов, в том числе системы Da Vinci. Они позволяют выполнять операции с высокой точностью, в том числе при удалении опухолей в анатомически сложных зонах. Минимальная травматичность способствует более быстрой реабилитации пациентов. Одним из центров развития роботической хирургии стал Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С. П. Боткина, где с 2013 года используются такие системы, сейчас их шесть.
В ряде клиник применяются роботы-травматологи-ортопеды Cuvis Joint и Cori. Они используются при эндопротезировании суставов: на основе КТ создается 3D-модель, после чего искусственный интеллект формирует план операции. Это позволяет повысить точность установки имплантатов и сократить время вмешательства.
Также в больницах внедряются сервисные роботы. Логистические роботы-курьеры перевозят до 800 пробирок за цикл, ориентируются по QR-кодам и информируют персонал аудиосообщениями. В лабораториях применяются «коботы», которые автоматизируют сортировку и обработку образцов, снижая трудоемкость процессов.
В стационарах работают роботы-помощники Mars и их грузовые аналоги Felix, а также российский робот Степан от компании Promobot. Они перевозят грузы, измеряют параметры пациентов и выполняют информационные функции. Роботы-уборщики в НИИ им. Склифосовского способны за 35 минут обработать до 2 тыс. кв. м помещений.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что роботизированные технологии будут и дальше внедряться в систему здравоохранения Москвы для повышения качества и доступности медицинской помощи.
