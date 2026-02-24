В Молдове кто-то положил себе в карман более 65 млрд леев: Столько за последние годы переплачивали жители страны за газ — мнение эксперта

Экономист Георгий Костандаки рассказал, как жители Молдовы переплачивают за газ и свет и о чём не договаривают в правительстве.
"Я посчитал, что за последние 5−6 лет потребление газа в Молдове составило около 6,5 миллиардов кубометров. По всем маршрутам. Когда мы говорим об этом количестве, то на каждый кубометр производимой электроэнергии, тепла, газа и так далее до конечного потребителя, минимум 15 леев ложилось в карман — всё это уходило в карман.
От 10 до 15 леев — огромная сумма. Если умножать на 6 миллиардов, получается минимум 65−80 миллиардов леев. Не то, что нам говорят — 500−550 миллионов долларов. Огромная сумма просто исчезала. Мы не можем точно сказать куда, но можно предполагать, что через год-два или через 10 лет прокуратура скажет своё слово.
Всё это привело к повышению цен на всё: коммунальные услуги, производство сырья, продукты питания, промышленные товары, электроэнергию и все услуги. Цены росли исходя из стоимости газа.
Это фактически снижение уровня жизни населения".