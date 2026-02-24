Снежная буря обрушилась на США, без света остались более 500 тысяч домов

Снежная буря обрушилась на Соединенные Штаты. Без света остались уже более 500 тысяч домов, в Нью-Йорке и Бостоне введены ограничения на передвижение транспорта. Об этом сообщает NBC News.
Уточняется, что власти семи штатов, в том числе Нью-Джерси, Нью-Йорка, Пенсильвании и Род-Айленда, объявили режим чрезвычайной ситуации. При этом отменено более трех тысячи рейсов, еще свыше семи тысяч — задержаны.
В некоторых штатах выпало более 90 сантиметров снега. Порывы ветра достигают более 30 метров в секунду.
25 января сообщалось, что в Соединенных Штатах сильнейшая снежная буря привела к массовым отменам авиарейсов и оставила сотни тысяч людей без света. Почти 12 тысяч авиарейсов были отменены. При этом произошло более 112 тысяч отключений электроэнергии, а чрезвычайное положение ввели как минимум в 12 штатах.
Стало известно, что снежная буря, обрушившаяся на страну тогда, стала причиной смерти как минимум 85 человек. Среди причин гибели — переохлаждение, отравление угарным газом, ДТП и сердечные приступы во время уборки снега.