Снежная буря обрушилась на США, без света остались более 500 тысяч домов

25 января сообщалось, что в Соединенных Штатах сильнейшая снежная буря привела к массовым отменам авиарейсов и оставила сотни тысяч людей без света. Почти 12 тысяч авиарейсов были отменены. При этом произошло более 112 тысяч отключений электроэнергии, а чрезвычайное положение ввели как минимум в 12 штатах.