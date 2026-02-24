WSJ: на авианосце Gerald Ford произошли сбои в канализационной системе

Как выяснили журналисты, сложности возникли с системой, которая обслуживает около 650 туалетов на корабле. Техников вызывают для ремонта примерно раз в день. Один из последних инцидентов произошел из-за того, что кто-то засорил унитаз на нижней палубе.
Впрочем, в ВМС США уверяют, что ситуация постепенно приходит в норму. Там подчеркнули, что проблемы с коммуникациями никак не повлияли на боеспособность судна и выполнение поставленных задач.
Пока западные СМИ обсуждают технические трудности американского флота, их коллеги вспомнили и о российском тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Издание The National Interest поставило его на пятое место в рейтинге крупнейших авианосцев в истории. По информации издания, водоизмещение российского корабля, который несет службу с 1991 года, составляет 67 500 тонн. Обозреватель Харрисон Касс отметил, что конструкция «Кузнецова» во многом повторяет лекала, заданные американским флотом.