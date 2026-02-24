Многодетные семьи сохранят пособие при повышении доходов

Сама идея такой корректировки прозвучала еще в декабре 2025 года во время программы «Итоги года». Тогда глава государства обратил внимание на то, что отказ в поддержке семьям с детьми из-за небольшого превышения дохода — это ошибка. По его мнению, такая практика демотивирует людей стремиться к большему заработку, поскольку они начинают бояться потерять положенные выплаты. Теперь этот законодательный пробел устранили.