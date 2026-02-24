Многодетные семьи сохранят пособие при повышении доходов

Теперь семьи с тремя и более детьми смогут сохранить право на выплаты даже в том случае, если их среднедушевой доход незначительно превышает региональный прожиточный минимум. Речь идет о превышении не более чем на 10%. Изменения распространяются на период с 1 января 2026 года и реализуются в рамках национального проекта «Семья».
Сама идея такой корректировки прозвучала еще в декабре 2025 года во время программы «Итоги года». Тогда глава государства обратил внимание на то, что отказ в поддержке семьям с детьми из-за небольшого превышения дохода — это ошибка. По его мнению, такая практика демотивирует людей стремиться к большему заработку, поскольку они начинают бояться потерять положенные выплаты. Теперь этот законодательный пробел устранили.
В приморском отделении Социального фонда России уже приступили к подготовке реализации новых норм. Специалисты пояснили, что после официального вступления закона в силу перерасчет будет произведен автоматически. Это значит, что многодетным семьям, которым ранее отказали в пособии из-за незначительного превышения дохода, не придется заново собирать документы и писать заявления. Все отказные решения, вынесенные с января 2026 года, пересмотрят в проактивном формате, уточняют специалисты правительства Приморского края. Родителей уведомят о положительном решении через портал «Госуслуги».
Важно понимать, что выплата будет назначаться не в полном размере, а в объеме 50% от регионального прожиточного минимума. Эта сумма составит чуть более 10,9 тысяч рублей на ребёнка и порядка 12,2 тысяч рублей для беременных женщин.
Само единое пособие остается адресной мерой поддержки, направленной на помощь семьям в преодолении трудной жизненной ситуации. Оно полагается тем, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Сегодня в Приморье такую помощь получают более 108 тысяч детей и полторы тысячи будущих мам. При этом действует принцип социального казначейства: в большинстве случаев достаточно подать одно электронное заявление на «Госуслугах», без лишних справок и хождений по инстанциям.