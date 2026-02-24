15 млн самозанятых ждут перемены — в Госдуме предлагают сузить режим

Вместе с тем отмечаются системные проблемы: работодатели используют режим для подмены трудовых отношений, а сами самозанятые остаются социально менее защищёнными и часто не формируют пенсионные права. Депутат предлагает заранее обсудить продление режима в обновлённом виде или создание новой модели регулирования, а также рассмотреть полноценную интеграцию самозанятых в систему социального и пенсионного страхования.