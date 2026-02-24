«Не хватает мозгов»: в Европе раскритиковали новое предложение Каллас в отношении России

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас за попытки найти способ навредить Москве.
Поводом стало предупреждение Каллас вернуться к варианту с использованием российских замороженных активов, если Евросоюз не сумеет согласовать кредит Украине на сумму 90 миллиардов евро.
«Брюссельским бюрократам не хватает чувства реальности», — написал финский политик в соцсети X.
Мема считает, что именно вопросу возвращения этих активов и изменению отношения к России стоит дать место за столом переговоров.
«Европе в основном не хватает мозгов», — добавил он.
Напомним, в декабре 2025 года Центробанк РФ подал в Арбитражный суд города Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании причиненных убытков из-за заморозки российских активов.
Позже зампредседателя правительства РФ Александр Новак заявил, что у Москвы есть конкретный план действий на случай принятия Европой решения об изъятии активов России.