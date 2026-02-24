Ричмонд
«Не хватает мозгов»: в Европе раскритиковали новое предложение Каллас в отношении России

Мема раскритиковал желание Каллас вернуться к вопросу замороженных активов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас за попытки найти способ навредить Москве.

Поводом стало предупреждение Каллас вернуться к варианту с использованием российских замороженных активов, если Евросоюз не сумеет согласовать кредит Украине на сумму 90 миллиардов евро.

«Брюссельским бюрократам не хватает чувства реальности», — написал финский политик в соцсети X.

Мема считает, что именно вопросу возвращения этих активов и изменению отношения к России стоит дать место за столом переговоров.

«Европе в основном не хватает мозгов», — добавил он.

Напомним, в декабре 2025 года Центробанк РФ подал в Арбитражный суд города Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании причиненных убытков из-за заморозки российских активов.

Позже зампредседателя правительства РФ Александр Новак заявил, что у Москвы есть конкретный план действий на случай принятия Европой решения об изъятии активов России.

